Drie verdachten aangehouden voor oplichting van ouderen, meer dan 70.000 euro buitgemaakt

Airborne Wandel­tocht komt mogelijk met alterna­tief voor mensen die drukte willen mijden

Arnhem - Veel mensen staan te trappelen om tijdens de Airborne Wandeltocht weer in groten getale door Oosterbeek te lopen. ,,Maar er is ook een groep die terughoudend is. We overwegen nu of we voor hen een alternatieve tocht kunnen organiseren’’, zegt Ellen Jager namens de marsleiding.

3 mei