Duitse auto in brand gestoken op parkeerplaats in Doorwerth, twee andere auto’s ook beschadigd

UPDATE/VIDEODOORWERTH - Op de Dillenburg in Doorwerth heeft in de nacht van zaterdag op zondag een felle autobrand gewoed. Daarbij zijn drie auto’s uitgebrand. De politie zegt dat het om brandstichting gaat.

,,De vlammen gingen ontzettend hoog’’, vertelt een vrouw die woont op de plek waar rond 01.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag een auto in de brand is gezet. Uiteindelijk liepen ook twee auto's ernaast flinke schade op.

De middelste auto, met een Duits kenteken, is in brand gestoken, zo bevestigt de politie zondagochtend. Verschillende bewoners zeggen geen Duitsers te kennen die in de flat wonen. ,,Die auto is daar drie dagen geleden neergezet en sindsdien niet meer van zijn plek geweest’’, vertelt de buurtbewoonster. ,,Volgens mij is het geen zuivere koffie.’’

Twee auto's nog van de brand gered

In de nacht lukte het twee omwonenden nog om hun auto snel ergens anders te parkeren. Voor twee bewoners was het te laat. Hun auto raakten flink beschadigd. Aan de ene kant is een auto volledig uitgebrand en total loss. De auto aan de andere kant had iets minder schade maar kan ook als verloren worden beschouwd.

De volgende ochtend ruikt het nog sterk naar brand achter de flat in Doorwerth. Het kenteken van de Duitse auto is met ander materiaal van de auto vast gesmolten aan de stoep. Op de parkeerplaats ligt nog blusschuim. ,,Ze hadden heel veel moeite om de auto uit te krijgen’’, zegt een andere buurtbewoonster.

De politie zoekt nog naar getuigen die mogelijk meer kunnen vertellen over de brandstichting. Er zijn nog geen verdachten in beeld.

Volledig scherm In het midden van de twee beschadigde auto's in Doorwerth stond een Duitse auto waar het vuur waarschijnlijk begonnen is. © Persbureau Heitink