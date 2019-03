Duitse files en wegwerkzaamheden zitten Gelderse transportbedrijven dwars

Sportter­rein De Waayenberg in Doorwerth moet opgeknapt worden

28 februari DOORWERTH - Het achterstallige onderhoud op sportterrein De Waayenberg in Doorwerth moet worden aangepakt. Daarom is het zaak dat snel afspraken worden gemaakt over wie verantwoordelijk is voor het gebied. Dat besloot de Renkumse gemeenteraad afgelopen woensdag.