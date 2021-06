Duo op steenworp afstand in de kraag gevat na inbraak in Renkum

Biblio­theek en gemeente gaan mogelijk ‘samenwonen’ in raadhuis in Oosterbeek

15 juni OOSTERBEEK - De Oosterbeekse bibliotheek gaat mogelijk ‘samenwonen’ met de gemeente Renkum. Een combinatie van een bibliotheek en gemeentehuis in een pand komt vaker voor in Nederland. Omdat het raadhuis van Renkum veel meer ruimte biedt dan de gemeente eigenlijk nodig heeft, onderzoeken de twee partijen of het mogelijk is dat de bibliotheek een deel van de ruimte gaat gebruiken.