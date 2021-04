Een beetje meer kleur graag in de (moes)tuin: ‘Lente in de moestuin maakt iedereen blij’

Deze maand is haar kwekerij elke vrijdag en zaterdag te bezoeken, coronaproof en op afspraak. Voorjaarsbollen in volle grond en in potten staan nu in volle bloei, met laatstgenoemden kun je jouw tuin direct een kleurboost geven. Met narcissen, tulpen, kievitsbloemen en bosanemonen, om er maar een paar te noemen.