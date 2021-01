Een cyberbunker vol kinderporno en drugs: hoe een computergek uit Renkum uitgroeide tot het mogelijke brein achter dit walhalla van het darkweb

De huistelefoon gaat enkele keren over in een bescheiden vrijstaande woning aan de rand van een dorp op de Veluwe. Dan wordt er opgenomen. ,,Het lijkt ons gewoon beter niet meer te praten over die zaak’’, zegt de zus van Herman Johan X. even later aan de andere kant van de lijn.



Haar broer, een geboren Renkumer van 61 jaar, is hoofdverdachte in een van de grootste cyberzaken die Duitsland ooit heeft gekend. Gerenommeerde weekbladen als Der Spiegel en The New Yorker hebben al lange verhalen over de man geschreven, wiens wortels in Arnhem en omgeving liggen. Ze schetsen het beeld van een mysterieuze excentriekeling die ervan houdt mensen en data te bespelen. In contact met klanten doet hij zich voor als ‘Jordan Robson’.



Een Engelse verslaggever van The New Yorker komt begin 2020 zelfs op bezoek bij zijn zus en haar man in Nederland om over X. te praten. Maar omdat de journalist in kwestie een afspraak zou hebben geschonden en onwaarheden zou hebben opgeschreven, lijkt het de vrouw nu beter ook niet meer met De Gelderlander te spreken. ,,Alle verhalen die ik tot nu toe gelezen heb, zijn gewoon een soort van sensatie.’’