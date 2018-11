Een na drukste ochtendspits van het jaar, verkeer in de regio vast

Maar ook op de andere grote snelwegen in de regio is het zeer druk, zoals op de A15 bij knooppunt Valburg richting Tiel. Ook daar gebeurde eerder in de ochtendspits een ongeluk en ontstond een hardnekkige file van zo'n vier kilometer. Op de A12 richting Utrecht was het tot 09.00 uur op diverse plekken langzaam rijden of stilstaan, onder meer bij Arnhem tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord en bij Ede.



Ook bij Nijmegen liep het na 08.00 uur vast op de N325, meldt Rijkswaterstaat. De gemeten vertraging was kort na 09.00 uur zo'n 25 minuten. Verder waren er problemen op de A73. Daar was de vertraging rond 08.20 uur een half uur richting Nijmegen bij Beuningen door een ongeluk. Toen een afgesloten rijstrook weer open ging, nam de vertraging na 08.30 uur snel af. Ook richting Arnhem was er vertraging bij Ressen.



Eerder op de ochtend waren er problemen door een aanrijding op de A2 bij Waardenburg in de richting Utrecht. Rond 08.00 uur stond hier een file van zo'n vijftien kilometer in de richting Utrecht bij Zaltbommel.