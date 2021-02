Eeuwenoud kerkje in Heelsum mogelijk voor één euro van de hand

VIDEO + UPDATE Politie lost waarschu­wings­scho­ten bij aanhouding in Oosterbeek: verdachte (22) springt uit raam en raakt gewond

22 februari OOSTERBEEK - Bij een poging tot aanhouding in een bedrijfspand aan de Utrechtseweg in Oosterbeek zijn zondagochtend schoten gelost. Er zijn zeker zeven politiewagens en meerdere ambulances opgetrommeld, de weg was enige tijd afgesloten voor verkeer.