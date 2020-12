Eigenaar TopParken kocht ‘Disneyvilla’ Oosterbeek voor 2,25 miljoen euro

De Lunteraan kocht de villa eerder dit jaar voor 2,25 miljoen euro, zo blijkt uit de gegevens van het Kadaster. Dat betekent dat Bergervoet aardig wat van de vraagprijs af heeft weten te praten. Bergervoet heeft zijn villa in Lunteren te koop gezet voor 2,6 miljoen euro.



Het Oosterbeekse stulpje wordt in de volksmond ook wel de ‘Disneyvilla’ genoemd, omdat er gelijkenissen zijn met Disney’s Cinderella Castle, dat ook in het logo van het bedrijf wordt gebruikt. De villa werd in 1998 gebouwd in opdracht van miljonair Henk Hazeleger, die zijn geld verdiende in de wegenbouw en vastgoed.



De familie Hazeleger woonde slechts vier jaar in de villa. In 2002 werd de villa verkocht voor 3.900.000 euro. Het witte kasteeltje werd anno 2020 op de markt gezet voor 2.675.000 euro. Dat is aanzienlijk goedkoper, omdat het koetshuis los is verkocht.