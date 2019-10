Einde aan grote vertraging A50 door ongeluk met vrachtwagen

Auto zwaar beschadigd in Oosterbeek na vergissing in rem- en gaspedaal

3 oktober OOSTERBEEK - Een witte Twingo is donderdagmiddag op de A. Weeninklaan in Oosterbeek zwaar beschadigd geraakt nadat de bestuurster zich vergiste in de pedalen van haar auto. In plaats van het rempedaal drukte de bestuurster op het gaspedaal.