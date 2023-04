Energienota verviervoudigd door slechte isolatie; huurders luiden noodklok bij corporatie

met foto Björn rent 24 uur geblind­doekt rondjes in Ede, met in gedachte zijn dochtertje Maja (6)

Onder luide aanmoedigingen is Björn van Loon zaterdagochtend om 9 uur van start gegaan met zijn poging om 24 uur geblinddoekt hard te lopen op de atletiekbaan in Ede. De opbrengst van de sponsorloop is voor het instituut waar zijn blinde dochtertje Maja (6) zo goed begeleid wordt, Bartiméus.