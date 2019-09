Ernstig ongeval in Doorwerth: fietser zwaargewond door botsing met auto

Spitfire vrijdag en zaterdag te zien op Renkumse Heide

16 september RENKUM - In Renkum is maandagmiddag een replica van een Spitfire gearriveerd. Het toestel, een Mark IX Spitfire met de klassieke D-Day markeringen, is tot op de klinknagel nauwkeurig en op ware grootte nagebouwd door het Lytham St. Annes Spitfire Display Team uit Blackpool.