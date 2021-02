Fanatieke schaatsers hebben de eerste kilometers alweer in de benen: ‘Schaatsen maakt iets in je los’

VideoPak je kans dit weekeinde, zeggen twee bloedfanatieke schaatsers uit Velp en Driel. Schaatsen is het perfecte middel tegen een chagrijnig coronabrein. Gezond, sociaal en meditatief. Doe niet moeilijk over botjes, noren of kunstijsschaatsen. Bind onder wat je hebt liggen, of kunt lenen, en ga ervoor. Nadat je hebt gekeken of het ijs veilig is, natuurlijk.