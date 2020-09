Fietser zwaargewond na val in Oosterbeek

Door nog onbekende oorzaak ging de fietser onderuit in een bocht toen ze van de Pieterbergseweg de Van Eeghenweg in wilde rijden.



Het slachtoffer is met spoed door de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, onder begeleiding van de trauma-arts die werd ingevlogen met een helikopter. De brandweer is opgeroepen om het wegdek te reinigen.



De traumahelikopter is in een nabijgelegen weiland geland. De fiets van het slachtoffer is tijdelijk bij omwonenden gestald.