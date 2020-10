Fietsster overleden na val in Heelsum

Zelfs in nazomer topdrukte op de camping dankzij pensionado’s: ‘Voor het eerst in jaren niet naar Engeland’

15 september NIJMEGEN - Diverse campings en vakantieparken in de regio zitten in het naseizoen nagenoeg vol door corona en het warme weer. Vooral veel vijftigplussers trekken er halverwege september nog op uit om middenin de natuur te kunnen wandelen of fietsen.