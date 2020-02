File bij knooppunt Grijsoord neemt af

Renkum waarschuwt: ‘Laat je hond niet zomaar loslopen in de natuur!’

5 februari OOSTERBEEK - De gemeente Renkum waarschuwt via een bericht op Facebook inwoners met een hond hun huisdier niet zomaar los te laten lopen in de natuur. ‘Soms rennen ze achter bijvoorbeeld reeën aan. Ook schapen en andere dieren kunnen er last van hebben.’