File door botsing knooppunt Grijsoord richting Utrecht opgelost

GroenLinks Renkum bepleit strengere aanpak fietsen­dief­stal­len

11 september RENKUM - De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Renkum maakt zich zorgen over het aantal fietsendiefstallen in het dorp Renkum. ,,Met name bij de Albert Heijn in het dorp verdwijnen veel rijwielen’’, aldus GroenLinks-commissielid Liselot Jansen.