FIOD probeert greep te krijgen op miljoenenfraude ‘Sprinkhanen’

Paviljoen Doorwerth volledig uitgebrand, gespeciali­seerd bedrijf komt asbest opruimen

24 maart DOORWERTH - Het leegstaande paviljoen op het terrein van het Fletcher Hotel in Doorwerth is zaterdag volledig uitgebrand. Bij de felle brand is asbest vrijgekomen. Een gespecialiseerd bedrijf zal het asbesthoudend materiaal afvoeren.