Flinke brand in loods vol spullen in Oosterbeek

Column Van Streek ‘Dodenrit’ van Drs. P helpt niet echt bij het wegnemen van mijn wolfsangst. Ziet hij/zij mij als prooi?

Met meer dan gemiddelde interesse volg ik verhalen die gaan over de terugkeer van de wolf in Nederland. Ik wandel en hol nogal eens in het bos en ook wel rond zonsondergang, als het wild zich laat zien.

16 november