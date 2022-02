Flinke straf voor Renkumer die op de rem trapt om motorrijder lesje te leren: ‘Hij is een groot gevaar op de weg’

Vluchtelin­gen krijgen in Oosterbeek een warm welkom: Facebook­groep voor wie wil helpen

OOSTERBEEK - De vluchtelingen die zich in februari in Oosterbeek vestigen, kunnen rekenen op een warm welkom in het dorp. Meer dan 170 Oosterbekers hebben al aangeven zich in te willen zetten voor de groep asielzoekers. Daarvoor is al een Facebookgroep opgericht.

15 januari