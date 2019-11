Fors meer donorkinderen zoeken biologische familie: 668 nieuwe inschrijvingen

Daar kunnen kinderen die verwekt zijn door kunstmatige inseminatie met zaad van donoren, zich melden als zij zoeken naar bloedverwanten.



In de afgelopen tien maanden hebben 668 donorkinderen zich ingeschreven bij Fiom, de organisatie die gespecialiseerd is in informatie over ongewenste zwangerschappen en afstammingsvragen. Dit aantal komt nagenoeg overeen met het totale aantal inschrijvingen van donorkinderen in de afgelopen drie jaar. Kinderen kunnen zo niet alleen op zoek naar hun vader maar ook naar eventuele halfzussen of -broers.