Foutje, bedankt: Renkum verzendt 15.827 aanslagen met fout rekeningnummer voor de belasting

De fractie GemeenteBelangen heeft burgemeester en wethouders om opheldering gevraagd over de kwestie. Volgens het college valt de schade mee. Het foutieve rekeningnummer is een niet bestaand nummer dat de bank niet accepteert. Degene die geld wil overmaken krijgt daarover van de bank een melding.

De mensen die jaarlijks gebruik maken van automatische incasso hebben niets van de fout gemerkt. De gemeente Renkum heeft de resterende groep via De Connectie in kennis gesteld van de fout en het juiste nummer doorgegeven. Het gaat daarbij om 6.157 brieven.

‘Kinderziektes’

Raadslid Paul Janssen van GemeenteBelangen vraagt zich af of Renkum aan het eind van dit jaar voor alle strubbelingen alsnog een gepeperde rekening gepresenteerd krijgt. ,,Wij vinden dat de gemeente de basis op orde moet hebben. De dienstverlening aan de burgers gaat voor. Daarna kun je het hebben over je ambities.” Janssen ziet met argusogen aan hoeveel geld De Connectie opslokt. Hij wijst erop dat schaalvergroting in het gemeentebestuur, die bedoeld is om kosten te besparen, te vaak verkeerd uitpakt. Renkum zit in de financiële problemen. De raad is gevraagd om op zoek te gaan naar 5 miljoen euro aan besparingen.