Fred met een mol, Russisch bij jubileumfeest: bij Wodanseck draait het niet om goed voetbal, maar humor en zelfspot

Verjaar­dags­feest van Harskamp eindigt in mineur: ‘We hebben de club toch op de kaart gezet’

Moegestreden stortten de spelers van Harskamp ter aarde. De jubilerende vierdeklasser zag zaterdag in de nacompetitiefinale tegen Kolping-Dynamo in blessuretijd promotie naar de derde klasse in rook opgaan: 1-2.