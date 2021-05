Geen lekkers meer bij Albert Heijn in Oosterbeek voor Stibbe, de supermarktkat

overburen Joop uit Oosterbeek kijkt uit op het dierenthea­ter: ‘We hebben zicht op een levend schilderij’

10:37 Uitzicht op de overburen? Dat levert een inkijkje op in hun wereld. Elke week spreken we iemand met bijzondere buren. In de doorlopende voorstelling van het dierentheater zit Joop Markink (86) uit Oosterbeek altijd eerste rang.