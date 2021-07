Geen treinen tussen Wolfheze en Arnhem na aanrijding met man met rollator

ProRail haalt in Wolfheze een van de drie sporen weg, minder lange tunnel onder het spoor nodig

19 juni WOLFHEZE - ProRail wil in Wolfheze de drie sporen terugbrengen naar twee. Het derde spoor wordt in de praktijk niet gebruikt. ,,Het gevolg is dat de onderdoorgang onder het spoor beter haalbaar wordt’’, zegt de woordvoerder van de spoorwegbeheerder. Kortweg: er is een minder lange tunnel nodig.