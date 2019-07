‘Gekkenhuis’ bij Airborne Museum in aanloop naar 75e herdenking

Het Airborne Museum heeft al maatregelen genomen voor de herdenkingsweek rond 17 september, de dag dat in 1944 de gevechten van de Slag om Arnhem losbarstten. Vanaf 13 september worden de openingstijden van het museum in Oosterbeek verruimd. ‘Hartenstein’ is dan open van 9.00 tot 21.00 uur. Normaal gesproken is het museum open tussen 10.00 en 17.00 uur.



De belangstelling voor het Airborne Museum Hartenstein en Airborne at the Bridge (Arnhem) is komend najaar enorm en groter dan verwacht, ziet Heijse. ,,Eén dag in de herdenkingsweek is al bijna uitverkocht. We raden mensen echt aan van te voren via internet kaartjes te kopen, om te voorkomen dat ze lang moeten wachten of voor niets komen.” Grote groepen van touroperators en scholen worden in die periode zoveel mogelijk geweerd, of toegelaten vóór het museum opent.