Gekocht om de tuin, tegen beter weten in

Oorlogsve­te­ra­nen verheugen zich op het bijwonen van de Airborne Wandel­tocht

1 september ARNHEM - Negen veteranen uit de Tweede Wereldoorlog zijn vandaag aanwezig bij de Airborne Wandeling in Oosterbeek. Ze arriveerden vrijdagmiddag in hun hotel in Doorwerth in een stoet van de London Taxi Charity For Military Veterans met hun begeleiders.