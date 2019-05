Gelderse politici reageren op Europese verkiezingen: ‘Ik zit er niet voor Gelderland, maar het hélpt wel’

VIDEO Warm water van Parenco naar 5.450 huizen in Wageningen

24 mei WAGENINGEN/RENKUM - Warm water dat vrijkomt bij het productieproces van papierfabriek Parenco in Renkum wordt mogelijk gebruikt om 5.450 huizen in Wageningen te verwarmen. Het water wordt dan niet meer in de Rijn geloosd of als stoom via de schoorstenen uitgeblazen. Verder onderzoek moet dit jaar aantonen of het betaalbaar is.