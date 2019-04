Gelderse straten al nachten in het donker door problemen met schakelaar

De problemen zijn ontstaan door een storing die is ontstaan na het ingaan van de zomertijd. Volgens netbeheerder Liander is in de regio de overlast het grootst in Ede, Overbetuwe, Renkum en Wageningen.



Ook verderop in Gelderland, in Lochem, Apeldoorn en Barneveld is veel overlast. Landelijk speelt het probleem in tachtig gemeenten.