Gelderse veteranenstichting beschuldigd van misleiding: ‘Zeer kwalijk’

Geert Jochems trekt stekker uit lunchroom LuZoNa in Renkum

14 februari RENKUM - Vrijdagmiddag is er nog de maandelijkse Tijd Voor Leuk-borrel, van de plaatselijke beweging Renkum Leeft. Daarna is het definitief over en uit voor LuZoNa. Na bijna vier jaar ondernemen, ziet eigenaar Geert Jochems (30) er geen heil meer in zijn lunchroom aan de Dorpsstraat voort te zetten.