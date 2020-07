Gelderse villa’s gaan door corona als warme broodjes over de toonbank: ‘Veel landgoed voor je geld’

“Buitenplaats Hofstetten” in Ellecom, 4.700.000 euro

Het duurste pand dat op dit moment te koop staat is ‘Buitenplaats Hofstetten’ in Ellecom. De eigenaar doet het van de hand voor 4.700.000 euro . Daar komen de kosten koper uiteraard nog bij, maar een kniesoor die daar moeilijk over doet. Daarvoor krijg je een rijksmonumentaal landhuis, gebouwd in 1835-1836 in de stijl van het Neoclassicisme. Het huis staat op een terrein van bijna 1,1 hectare met daarop een (verhuurde) tuinmanswoning, een koetshuis met woonbestemming en een grote kas.

Het pand is uiteraard voorzien van een nieuwe ondergrondse parkeergarage, die via een lift vanuit het landhuis bereikbaar is. Op het terrein, mag op grond van het bestemmingsplan, nog een vrijstaande woning gebouwd worden.



De buitenplaats staat al even te koop. Dat is niet ongebruikelijk, zegt makelaar Jan Wassink die voor R365 Christie’s International Real Estate in het exclusieve segment opereert. ,,Het zijn liefhebbers objecten. Wij worden er niet onrustig van als een object twee of drie jaar in de markt staat. Wij zeggen altijd: de koper is al geboren, wij vinden hem.”