GemeenteBelangen wil na ‘bloesjesgate’ rust: boek vol wensen inwoners Renkum belandt in la

Free Your Mind veroorzaak­te meeste geluids­over­last van Arnhemse festivals. ‘Is niet uit te sluiten’

ARNHEM - De tweedaagse editie van dancefestival Free Your Mind voert in Arnhem de ranglijst aan van festivals waarover dit jaar de meeste klachten zijn binnengekomen. In juni klaagden 240 mensen bij de autoriteiten over geluidshinder. Terwijl de organisatoren zich keurig aan de regels hielden.

20 september