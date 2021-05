Gemoederen lopen hoog op rond bouw van woning in Renkums Beekdal: ‘Wij zijn er echt ziek van’

Verleden Leven Ondernemer en bestuurder, maar Henk Reinders (1936-2021) was ook een familieman

5 mei In de rubriek Verleden Leven schetsen we een portret van een overleden streekgenoot. Henk Reinders was druk met zijn makelaarskantoor, maar had ook oog voor de samenleving. En hij was pater familias.