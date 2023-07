Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Renkum vandaag

Arnhemmer gaat ‘racisti­sche buurman’ met appelboor te lijf: zes weken jeugddeten­tie plus een werkstraf

Een ronde plek in het voorhoofd van een Arnhemmer getuigt ervan dat een man door een buurman met een appelboor te lijf is gegaan. Daarnaast zou hij nog met een aardappelschilmesje in zijn onderarm zijn gestoken.