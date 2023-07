met video Verrassen­de logee duikt op bij reuzenpanda’s in Ouwehands: ‘Ze deed niets anders dan blazen en uithalen’

Een onverwachte gast liep ineens rond tussen de reuzepanda’s in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Het dier had haar intrek genomen in het verblijf van de publiekstrekkers. En dat was natuurlijk niet de bedoeling. Maar wat nu? ,,We hebben goede hoop dat ze nog te socialiseren is”