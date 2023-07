Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Renkum vandaag

Bloederige steekpar­tij in Arnhem komt niet zomaar uit de lucht vallen: ‘Veiligheid bij Musis moet worden hersteld’

De 45-jarige man die vrijdagavond bij een steekpartij op de trappen achter concertgebouw Musis in het Musislaanje in Arnhem gewond is geraakt, behoort net als de verdachte tot een groep dak- en thuislozen in Arnhem. Dat bevestigt burgemeester Ahmed Marcouch.