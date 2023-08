Bijzonder! Jonge ooievaars banjeren midden door woonwijk: ‘Honden aan de lijn graag’

Twee opvallende gasten lopen deze week door de straten in Heteren. Het zijn twee jonge ooievaars en ze maken hier een rondje door de wijk. Het duo wandelt heen en weer tussen de Hoge en de Lage Riem, op zoek naar lekkere muizen en slakken. ,,Let in de auto goed op.”