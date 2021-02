Geschokte reacties op neerhalen van honderd jaar oude eiken in Wolfheze: ‘Misdadige bomenslachting’

Fietser hard onderuit, traumaheli naar Heelsum

16 februari HEELSUM - Hulpdiensten, waaronder een mobiel medisch team per traumaheli, zijn vanmiddag uitgerukt voor hulpverlening na een eenzijdig ongeluk in Heelsum. Een fietser was kennelijk hard onderuit gegaan op de Bennekomseweg (N782) in het dorp.