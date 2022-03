Gewonde man in voortuin gevonden, met spoed naar het ziekenhuis gebracht

Buurvrouw zegt dat villa in Oosterbeek werd gebouwd zonder dat zij het in de gaten had

DEN HAAG/ OOSTERBEEK - Is het mogelijk dat aan de Wolfhezerweg in Oosterbeek een villa is gebouwd zonder dat de buurvrouw ook maar iets in de gaten had? Op deze vraag mag de Raad van State antwoord geven.

24 februari