Gewonden bij valpartijen tijdens de Boretti Classic

Sluis Driel is weer in gebruik; omvaren hoeft niet meer

9 mei DRIEL/HEVEADORP - Sluis Driel tussen Driel en Heveadorp is weer in gebruik na renovatiewerkzaamheden. Sinds woensdagavond kan de scheepvaart weer gebruik maken van de sluis. Omvaren via de Waal is niet langer nodig.