Gezamenlijk douchen in sporthal: 65 huishoudens in Doorwerth nog dagen zonder gas na leidingbreuk

DOORWERTH - Zo’n 65 huishoudens in Doorwerth blijven mogelijk nog dagen verstoken van aardgas nadat zondagavond een gas- en een waterleiding ogenschijnlijk spontaan de geest gaven. Bewoners van het getroffen gebied kunnen douchen in een sporthal. Netwerkbedrijf Liander deelt maandagmiddag op verzoek van de gemeente Renkum straalkachels uit.

Het gaat om woningen aan de Beethovenlaan, de Dalweg, de Jagerslaan, de Wildlaan en de Kasteelweg in Doorwerth. In dat gebied kwamen zondagavond zo’n 40 woningen zonder gas te zitten. Bij het dichtzetten van de leidingen moest de gastoevoer voor nog eens 25 huizen worden onderbroken, legt een woordvoerder van Liander uit.

De problemen met de waterleiding zijn inmiddels opgelost. Rond middernacht was de watertoevoer hersteld, meldt Vitens. Probleem met de gasleiding is dat daar water in is gekomen. Personeel van Liander heeft de hele nacht met man en macht gewerkt om de problemen te verhelpen, maar vandaag zal dat niet meer lukken, zegt de Liander-woordvoerder. ,,Dat kan nog 1 tot 2 dagen in beslag nemen.”

Privé douchen niet mogelijk

Met een waterzuiger moet de gasleiding worden droog gemaakt. Pas als dat is gelukt, kan de gaskraan weer worden opengedraaid. Voor dat gebeurt, zal bij elke woning moeten worden gecontroleerd of echt al het water uit de pijpen is, legt Liander uit. ,,Dat vergt de nodige tijd.”

Bewoners die zonder verwarming en warm water zitten, kunnen vanavond tussen 18.00 en 19.00 uur douchen in de gymzaal aan de Mozartlaan. De gemeente Renkum benadrukt in een brief ‘dat dit open douches zijn. U kunt dus niet privé douchen’. Dinsdagochtend en -avond kunnen de douches in de sporthal aan de Dalweg worden gebruikt. Een sociaal team staat klaar voor mensen die ‘minder zelfredzaam zijn’.

Volgens Liander is het uitzonderlijk dat twee leidingen tegelijk kapot gaan. ,,Maar het is wel eens vaker gebeurd.” De oorzaak is nog onduidelijk. Vitens houdt het op ‘een spontane leidingbreuk’. Bij Liander kunnen ze er nog niets over zeggen: ,,Onze volle aandacht gaat nu uit naar het oplossen van de problemen. Als dat is gelukt, gaan we ons buigen over de oorzaak.”

Liander houdt inwoners van Doorwerth ook via haar website op de hoogte van de stand van zaken en legt uit waar en wanneer de sporthaldouches beschikbaar zijn.