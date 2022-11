GroenLinkser wil de Renkumse politiek verruilen voor een zetel in Provinciale Staten

Dat betekent dat de kans groot is dat Vink, nu nog fractievoorzitter van GroenLinks in Renkum, wordt verkozen. De Oosterbeekse vertrekt dan uit de Renkumse gemeenteraad, waar ze inmiddels negen jaar deel van uitmaakt. ,,Ik laat de fractie met een heel gerust hart achter. Er zit een sterk team dat zich blijft inzetten voor natuur, klimaat en een rechtvaardige samenleving”, zegt Vink.

Lokale politiek

Eric Miedema uit Renkum neemt dan haar plek in de gemeenteraad in. Hij is nu commissielid voor GroenLinks in Renkum en daardoor niet onbekend met de lokale politiek.

Vink is niet de enige uit Oosterbeek die bij GroenLinks op een verkiesbare plek voor de Provinciale Staten staat. Lijsttrekker Charlotte de Roo komt ook uit Oosterbeek. Eerder was zij fractievoorzitter van GroenLinks in Renkum. Toen zij een kleine vier jaar geleden werd gekozen in de Provinciale Staten, volgde Vink haar op in de Renkumse gemeenteraad als fractieleider.