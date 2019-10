‘Groenste snelfietsroute’ van Gelderland loopt jaren vertraging op door rekenfout

Nieuwbouw Woonzorg­cen­trum Overdal in voorjaar van 2022 klaar

29 oktober OOSTERBEEK - Woonzorgcentrum Overdal in Oosterbeek krijgt een nieuw gezicht. Het huidige gebouw aan de Lebretweg maakt plaats voor nieuwbouw. De planning is dat de bewoners deze in het voorjaar van 2022 betrekken. Zorgaanbieder Vilente informeerde deze week de omwonenden over de plannen.