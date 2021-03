Groot ongeluk op de A50 bij Renkum: traumaheli onderweg, snelweg richting Oss afgesloten

Campinggas­ten en slechtzien­den zuchten onder brutale automobi­lis­ten in Wolfheze

10 maart Campingbaas Jan Aaldering van De Lindenhof in Wolfheze heeft heel wat te stellen met brutale automobilisten. Het gaat met name om bestuurders die ondanks de afsluiting van het noordelijke deel van de Wolfhezerweg via het campingterrein het dorp in of uit willen.