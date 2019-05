Grote brand bij basisschool in Renkum, verdachte opgepakt

Een verdachte is inmiddels aangehouden. Het dak van de school is in brand geraakt. De brandweer had het vuur tegen 21.15 uur geblust en startte met ventilatiewerkzaamheden.

Brand onder controle

Door het vuur is er veel rookschade ontstaan in het pand, meldt de brandweer. Diverse lokalen liepen schade op. Diverse brandweerlieden waren daarom bezig het vuur, dat onder het dak ontstond, te bestrijden. Tegen 20.50 uur hadden zij de brand onder controle. Het gebied rondom de openbare basisschool is ruim afgezet door de politie.



In eerste instantie begonnen omwonenden met het blussen van het vuur door middel van een tuinslang. De brand trok veel bekijks in het dorp. Tientallen buurtbewoners zijn op de been rondom het schoolgebouw om het vuur te aanschouwen.



Hoe groot de opgelopen schade exact is, is op dit moment nog niet bekend. Volgens de brandweer is het nog onduidelijk of de school woensdagmorgen weer open kan. Dat wordt woensdagavond laat beoordeeld door de gemeente, directie van de school en de stichting Salvage.