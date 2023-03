Grote brand in oud schoolgebouw Renkum, politie start onderzoek

Lammetjes­dag met schapen drijven bij kudde Grebbeveld in het Binnenveld

Overal in de Valleiregio zijn jonge schapen geboren. Het is daarom niet alleen lammetjesdag bij de populaire kuddes op de Eder - en Ginkelse Heide. Inwoners van Wageningen en Bennekom kunnen zaterdag heel dichtbij, in het Binnenveld, terecht bij Grebbeveld Schapen & Zo.