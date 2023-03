Grote brand treft jongerencentrum in voormalig schoolgebouw Renkum, politie start onderzoek

Zij zien in een 91-jarige strijder tegen onrecht een groot voorbeeld: ‘Het kan ook zonder wijzend vingertje’

De 91-jarige Hans Beerends strijdt al 60 jaar voor mondiale gelijkheid. De Wageningse wetenschapper Ellen Mangnus en journalist Marc Broere uit Duiven schreven een boek over de in kleine kring wereldberoemde activist. Ze zien in hem een voorbeeld voor nieuwe generaties actievoerders. ,,Hij blijft altijd positief, dat is inspirerend.”