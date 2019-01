Grote vertraging in avondspits na twee ongelukken op A12

Daardoor ontstond een file die rond 18.00 uur 12 kilometer omvatte, goed voor 80 minuten vertraging. De weg was kort na 18.15 uur weer vrij, daarna nam de vertraging volgens verkeersdiensten snel af.



Het is kort na het incident niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.



Kort na 18.00 uur was er opnieuw een ongeluk op de A12, nu bij knooppunt Maanderbroek bij Ede, waar de A30 aansluit op de A12 richting Arnhem. Daar kwam een personenauto klem te zitten tussen twee vrachtwagens. De bestuurder van de personenauto die door de aanrijding onder de voorste vrachtwagen is geduwd, is met onbekend letsel naar het ziekenhuis in Ede gebracht.