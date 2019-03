Grote wietkwekerij opgerold in Heelsum, politie neemt drie auto's in beslag

Agenten hebben in en rond het pand in de buurt van de Veentjesbrug diverse dure spullen in beslag genomen. Zo zijn er op verzoek van justitie onder meer drie auto's ontnomen, waaronder een BMW. ‘Afgepakt’ is te lezen op de stickers die op de wagens zijn geplakt.



,,We onderzoeken of deze voertuigen gerelateerd zijn aan de kwekerij. Bijvoorbeeld of deze auto's gekocht zijn met de inkomsten uit de wiet. Onder meer op basis van verklaringen beslist justitie later of die wagens definitief ontnomen worden’’, zegt Hoedt.



Er zijn vooralsnog geen verdachten opgepakt. De politie kwam de kwekerij op het spoor door meerdere tips. De wietplanten worden, net als de apparatuur vernietigd.