voetbal Arnhem e.o. (update) Strijdlus­tig ESA in slotfase onderuit tegen koploper FC Zutphen, Dieren en JVC Cuijk houden elkaar in balans

ARNHEM – Opnieuw komen dit weekeinde weinig Arnhemse clubs in actie door afgelastingen vanwege de coronapandemie. Zo is Eendracht-Babberich al voor de vierde keer afgelast. Daarentegen kwamen derdeklassers ESA-FC Zutphen en JVC Cuijk-vv Dieren vandaag wél in actie. De enige goal van ESA viel na een half uur door Tom Titarsolej, wie halverwege de tweede helft geblesseerd uitviel met een kuitblessure. In dezelfde klasse hielden JVC Cuijk en Dieren elkaar in balans in een topduel: 1-1.

12 februari